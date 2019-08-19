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Россияне назвали главные проблемы ЖКХ 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Только 37 процентов россиян все устраивает в ЖКХ. Главные претензии недовольных — плохая вода, ее нерегулярная подача и отсутствие ремонта. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
Большинство россиян пожаловались на мутную, ржавую воду из-под кранов (18 процентов) и необходимость в ремонте (в косметическом — 18 процентов, в капитальном — 16 процентов). Претензии россиян несколько разнятся в зависимости от типа жилья.
Жители квартир переживают, что не имеют возможности сделать косметический ремонт (19 процентов) и капитальный (17 процентов) в собственном доме. Также они недовольны уровнем шума из-за соседей, лифта и мусоропровода (17 процентов против трех процентов недовольных шумом «частников»). Все устраивает лишь 39 процентов опрошенных жителей квартир.
Жители частных домов жалуются на качество воды (22 процента) и перебои в ее подаче (18 процентов). Остро стоят проблемы отсутствия канализации (13 процентов) и газоснабжения (12 процентов). С нерегулярной уборкой мусора жители домов сталкиваются реже, чем горожане (13 процентов против 15 процентов). Всем довольны только 29 процентов среди опрошенных владельцев частных домов. Одинаково волнует как жителей квартир, так и жителей частных домов наличие мышей, тараканов и мух (12 процентов).
Среди респондентов 1252 человека (78 процентов) — это жители квартир и 353 человека (22 процента) — жители частных домов. В опросе приняли участие 1605 жителей старше 18 лет 137 населенных пунктов из 50 регионов России.
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Комментарии1
Личный счет , Левада-центр
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