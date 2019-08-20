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ЦБ предупредил о возможном снижении средней ставки по вкладам
Российская Газета
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ещё 4
2 часа назад
Фото: iStock
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