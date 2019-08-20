Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.50
$
66.54
73.75
74.03
Прогноз
26.08 – 02.09
$
66.00
73.80
Индексы и котировки Brent
59.42
+0.27 Золото
1502.06
–0.04 РТС
1264.21
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1090
–0.0113
05.08
1.1203
16.08
06.08
25.07

ЦБ предупредил о возможном снижении средней ставки по вкладам 

Российская Газета + ещё 4 2 часа назад
Фото: iStock