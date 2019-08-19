Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.65
$
66.95
74.05
74.35
Прогноз
26.08 – 02.09
$
66.00
73.80
Индексы и котировки Brent
59.26
–0.12 Золото
1502.53
+0.39 РТС
1246.70
+0.48
Динамика валют
EUR / USD
19.08
1.1101
–0.0102
05.08
1.1203
15.08
05.08
24.07

Ценам на мясо предсказали небывалый взлет 

Рамблер + ещё 2 44 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Красное мясо могут обложить налогом, эквивалентным акцизу на сигареты. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Business Insider.
По информации издания, власти Германии предложили бороться с потреблением мяса путем повышения налога на добавленную стоимость с 7% до 19%. Исследовательская компания Fitch Solutions считает, что тенденция может приобрести глобальный характер.
Медики считают, что красное мясо наравне с алкоголем, сигаретами, фаст-фудом и сладкой газировкой повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и инсульта. По мнению специалистов Оксфордского университета, сокращение потребление мяса могло бы спасти до 6 тысяч смертей в год и существенно сократить затраты на медицинское обслуживание.
Кроме того, исследование ООН показало, что продовольственная система, построенная человеком, ответственна за 37% всех парниковых выбросов газа в мире. Сокращение потребления мяса может улучшить экологическую ситуацию на планете, считают ученые.
Комментарии1
Личный счет , ООН , Fitch Ratings , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЭР заявили о резком ускорении роста ВВП2
Сбережения оказались под угрозой быть потраченными1
Росстат сообщил о росте реальных зарплат1
Назван комфортный доход для выплаты ипотеки1
Кудрин заявил о провале нацпроектов660
Видео
03:44
Против «Северного потока» предложили «новое оружие»
Экономика
05:04
Россия прощается с американскими долгами
Рынки Статьи
00:17
Рубль трясет
Рынки
07:45
«Опять война?»: кто станет кредитором США
Экономика Статьи
00:27
Ответ на санкции: Россия избавляется от госдолга США
Экономика Статьи
00:40
Паника на рынках: что спасет США
Рынки
03:28
Удар по рублю: чем грозят новые санкции
Экономика Статьи
02:02
Киев заявил о плане «Б» на случай остановки газа из РФ
Экономика
00:37
Украина готова распродать свое главное богатство
Экономика Статьи
03:19
Европа начала изымать имущество «Газпрома»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение