Ценам на мясо предсказали небывалый взлет

Красное мясо могут обложить налогом, эквивалентным акцизу на сигареты. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Business Insider.

По информации издания, власти Германии предложили бороться с потреблением мяса путем повышения налога на добавленную стоимость с 7% до 19%. Исследовательская компания Fitch Solutions считает, что тенденция может приобрести глобальный характер.

Медики считают, что красное мясо наравне с алкоголем, сигаретами, фаст-фудом и сладкой газировкой повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и инсульта. По мнению специалистов Оксфордского университета, сокращение потребление мяса могло бы спасти до 6 тысяч смертей в год и существенно сократить затраты на медицинское обслуживание.