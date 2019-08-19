Красное мясо могут обложить налогом, эквивалентным акцизу на сигареты. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Business Insider.
По информации издания, власти Германии предложили бороться с потреблением мяса путем повышения налога на добавленную стоимость с 7% до 19%. Исследовательская компания Fitch Solutions считает, что тенденция может приобрести глобальный характер.
Медики считают, что красное мясо наравне с алкоголем, сигаретами, фаст-фудом и сладкой газировкой повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и инсульта. По мнению специалистов Оксфордского университета, сокращение потребление мяса могло бы спасти до 6 тысяч смертей в год и существенно сократить затраты на медицинское обслуживание.
Кроме того, исследование ООН показало, что продовольственная система, построенная человеком, ответственна за 37% всех парниковых выбросов газа в мире. Сокращение потребления мяса может улучшить экологическую ситуацию на планете, считают ученые.