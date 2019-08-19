Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными

Россияне начали активно тратить накопления и брать кредиты ради поддержания привычного уровня трат, пишет Bloomberg. К этому привело продолжающееся пятый год падение реальных располагаемых доходов населения (доходов за вычетом обязательных расходов с поправкой на инфляцию).

Издание ссылается на свежие данные Счетной палаты , согласно которым реальные располагаемые доходы населения в первой половине 2019 года снизились на 1,3 процента. Такая тенденция наблюдается последние пять лет — последний раз рост был зафиксирован в 2013 году, а по итогам прошлого года падение составило 0,2 процента.

Это приводит к снижению роста ВВП России, на который оказывают давление сразу два фактора: низкая инфляция, образовавшаяся благодаря политике Центробанка последних лет и вопреки недавнему снижению ставок, и слабый потребительский спрос. При этом низкая инфляция не привела к росту благосостояния населения, отмечают опрошенные изданием экономисты.

Кроме того, многим россиянам перестало хватать текущих доходов для поддержания привычного уровня жизни. Для решения проблемы многие берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям. Доля первых выросла с трех процентов в начале года до семи, вторых — с шести до 11 процентов.