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Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россияне начали активно тратить накопления и брать кредиты ради поддержания привычного уровня трат, пишет Bloomberg. К этому привело продолжающееся пятый год падение реальных располагаемых доходов населения (доходов за вычетом обязательных расходов с поправкой на инфляцию).
Издание ссылается на свежие данные Счетной палаты, согласно которым реальные располагаемые доходы населения в первой половине 2019 года снизились на 1,3 процента. Такая тенденция наблюдается последние пять лет — последний раз рост был зафиксирован в 2013 году, а по итогам прошлого года падение составило 0,2 процента.
Это приводит к снижению роста ВВП России, на который оказывают давление сразу два фактора: низкая инфляция, образовавшаяся благодаря политике Центробанка последних лет и вопреки недавнему снижению ставок, и слабый потребительский спрос. При этом низкая инфляция не привела к росту благосостояния населения, отмечают опрошенные изданием экономисты.
Кроме того, многим россиянам перестало хватать текущих доходов для поддержания привычного уровня жизни. Для решения проблемы многие берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям. Доля первых выросла с трех процентов в начале года до семи, вторых — с шести до 11 процентов.
Кроме того, около 35 процентов заемщиков испытывают проблемы с погашением или рефинансированием взятых ранее кредитов. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал такую ситуацию рискованной для образования кредитного пузыря, однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина не согласна с ним и утверждает, что регулятор контролирует положение.
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Личный счет , Эльвира Набиуллина , Максим Орешкин , Счетная палата , Центральный банк России , Bloomberg
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