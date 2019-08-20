Россиян предупредили о массовых атаках на банковские счета

Российские банки заочно признали факт утечки личных данных клиентов и пытаются минимизировать последствия произошедшего, рассылая клиентам сообщения с предупреждением о новых способах мошенничества.

Как рассказали «Известиям» в топ-30 кредитных организаций, в последнее время участились случаи использования роботов для получения кода подтверждения операции из SMS. Таким образом клиент одного из банков потерял более трем миллионов рублей.

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, благодаря информированию со стороны кредитных организаций, россияне стали более бдительными, а мошенникам приходится придумывать новые способы для повышения доверия.

Ранее News.ru писал о том, что телефонные мошенники в России перешли на новый вариант обмана владельцев банковских карт. Они не просят сообщить каких-то данных о карте, но интересуются списком устройств, имеющих доступ к личному кабинету.

При этом будущей жертве жулики звонят, представляясь сотрудниками банка, которые только что предотвратили перевод денег не в домашнем регионе пользователя. Их целью является выяснение операционной системы, которой пользуется жертва, и предложение ей установить приложение для удаленного доступа. Ключевым моментом в диалоге является сверка операционной системы Android и IOS.