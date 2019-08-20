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Банки начнут блокировать карты за получение подозрительных платежей 

Ura.Ru 34 минуты назад
Фото: URA.RU
Банки могут получить право без предупреждения на 30 дней блокировать карты, если посчитают, что деньги были зачислены на счет путем мошенничества. Блокировка карты, как считают в финансовых организациях, может стать обеспечительной мерой для судебных и следственных органов во время процессуальных действий.
Вопрос о блокировке карт без уведомления владельца будет поднят 27 августа на заседании комитета по информбезопасности, который собирает Ассоциация банков России (АБР), пишет «Коммерсант». Вице-президент ассоциации Алексей Войлуков рассказал, что чаще всего обманутый владелец карты узнает о списании денег мошенниками уже постфактум.
«Если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет», — подчеркнул Войлуков.
По его словам, если идея АБР будет одобрена, то во время «временного лага» между зачислением средств и снятием наличных карта мошенника будет заблокирована. Блокировку можно будет снять, только если клиент докажет легитимности трансакции.
Введенная норма серьезно осложнит вывод похищенных средств, считает директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов. По его словам это нововведение станут одним из элементов «комплексного решения вопроса» в борьбе с банковскими мошенниками.
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Комментарии7
Личный счет , Экономика , Михаил Иванов , Алексей Войлуков , Росбанк
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