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Придуман новый повод блокировать карты россиян 

Рамблер + ещё 22 22 минуты назад
Банковские карты россиян могут начать блокировать при поступлении на них подозрительных денег, сообщает «Коммерсант».
С такой идеей выступил управляющий директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Велигодский. Банки поддерживают ее практически единогласно, а ЦБ относится весьма сдержанно. 27 августа она будет обсуждаться на заседании комитета Ассоциации банков России по информационной безопасности.
Ныне банки-получатели могут заморозить украденные мошенниками деньги лишь в момент их списания из банка-отправителя. Велигодский предлагает изменить антиотмывочный закон и закон «О национальной платежной системе» таким образом, что банки смогут делать это в промежуток между зачислением денег и их обналичиванием.
Блокировать карты предлагается без согласия отправителя и получателя средств на срок до 30 дней, если отправитель обратился в полицию, и на два дня, если не обратился. Если обращение в правоохранительные органы имело место, карта будет разблокирована после подтверждения того, что операция законна.
Собеседники «Коммерсанта» из числа юристов и экспертов по информбезопасности усомнились в обоснованности предлагаемых сроков блокировки и общей продуманности поправок.
«Необходимо предусмотреть четкую ответственность для злоупотребившего правом», — привел пример адвокат Евгений Корчаго.
Комментарии80
Личный счет , Видео , Экономика , Евгений Корчаго , Сбербанк России , МВД , Центральный банк России
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