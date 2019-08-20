Придуман новый повод блокировать карты россиян

Банковские карты россиян могут начать блокировать при поступлении на них подозрительных денег, сообщает «Коммерсант».

С такой идеей выступил управляющий директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Велигодский. Банки поддерживают ее практически единогласно, а ЦБ относится весьма сдержанно. 27 августа она будет обсуждаться на заседании комитета Ассоциации банков России по информационной безопасности.

Ныне банки-получатели могут заморозить украденные мошенниками деньги лишь в момент их списания из банка-отправителя. Велигодский предлагает изменить антиотмывочный закон и закон «О национальной платежной системе» таким образом, что банки смогут делать это в промежуток между зачислением денег и их обналичиванием.

Блокировать карты предлагается без согласия отправителя и получателя средств на срок до 30 дней, если отправитель обратился в полицию, и на два дня, если не обратился. Если обращение в правоохранительные органы имело место, карта будет разблокирована после подтверждения того, что операция законна.

Собеседники «Коммерсанта» из числа юристов и экспертов по информбезопасности усомнились в обоснованности предлагаемых сроков блокировки и общей продуманности поправок.