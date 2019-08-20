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Россияне впервые в истории разлюбили микрозаймы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Россияне во втором квартале текущего года переломили исторический тренд взрывного роста микрозаймов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эвифакс».
Отмечается, что в первом квартале 2016 года россияне набрали 1,536 миллиона займов и постепенно наращивали их до 4,773 миллиона по итогам первого квартала 2019 года. Однако во втором квартале текущего года выдачи резко сократились — на 15,3 процента, до 4,044 миллиона.
По данным авторов исследования, ранее в истории подобных трендов не отмечалось. Выдачи новых займов в секторе сохраняются на уровне четвертого квартала прошлого года.
Эксперты связывают это с мерами Банка России, отказами микрофинансовых организаций от выдач займов до зарплаты и прекращением перетока клиентов из банковского сектора. По их словам, если новый тренд сохранится, то рынок микрофинансовых организаций претерпит существенные изменения.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
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Комментарии1
Личный счет , Владимир Путин , Центральный банк России
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