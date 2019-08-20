Россияне впервые в истории разлюбили микрозаймы

Россияне во втором квартале текущего года переломили исторический тренд взрывного роста микрозаймов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эвифакс».

Отмечается, что в первом квартале 2016 года россияне набрали 1,536 миллиона займов и постепенно наращивали их до 4,773 миллиона по итогам первого квартала 2019 года. Однако во втором квартале текущего года выдачи резко сократились — на 15,3 процента, до 4,044 миллиона.

По данным авторов исследования, ранее в истории подобных трендов не отмечалось. Выдачи новых займов в секторе сохраняются на уровне четвертого квартала прошлого года.

Эксперты связывают это с мерами Банка России , отказами микрофинансовых организаций от выдач займов до зарплаты и прекращением перетока клиентов из банковского сектора. По их словам, если новый тренд сохранится, то рынок микрофинансовых организаций претерпит существенные изменения.