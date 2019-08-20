Подозрительные переводы: кому банки хотят заблокировать карты

Банкиры предлагают ввести в практику новую опцию — законодательно позволить блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически полученных средств. Так, по мнению вице-президента Ассоциации банков России, потерпевшие от действий злоумышленников получат возможность и время опротестовать списание денег.

Ассоциация банков России (АБР) намерена на заседании комитета по информационной безопасности банков 27 августа предложить новые поправки к закону «О национальной платежной системе» и к закону «О противодействии легализации доходов, полученным преступным путем». Как пишет «Коммерсант», идею предложили банковские сотрудники в качестве предупреждения несанкционированного списания денег с карточных счетов.

Как рассказал «Газета.Ru» вице-президент АБР Алексей Войлуков, необходимо внести в законы такой новый механизм, который даст возможность банку, где открыт счет предполагаемого мошенника, замораживать подозрительные суммы.

По замыслу авторов идеи, это станет дополнительным страховочным механизмом от махинаций с пластиковыми картами.

В настоящее время действуют внесенные осенью прошлого года поправки в закон «О национальной системе платежных карт», согласно которым блокировка средств, да и самой карты возможна только в момент списания денег из банка-отправителя. Например, банк видит, что идут операции, которые обычно человек не совершал по своей карте — держатель карты живет в Москве, а операции массово идут на территории Казахстана, пояснил Войлуков. В этот момент банк имеет право блокировать карту или конкретную операцию.

Разные банки поступают по-разному: кто-то звонит клиенту и спрашивает подтверждение операции, кто-то блокирует карту и ждет, когда клиент сам перезвонит в банк или обратится в отделение.

Но чаще всего клиент о том, что с его счета деньги украдены, узнает не сразу, а спустя несколько минут или даже дней, когда средства уже списаны с его счета и зачислены на счет человека в другом банке.

«Мы же все уже привыкли к тому, что переводы с карты на карту проходят моментально», — отметил Войлуков.

Сейчас, когда деньги списаны и ушли в другой банк или даже просто другому клиенту внутри того же банка, то банк-получатель имеет право вернуть их отправителю только с согласия получателя. А если деньги списали мошенники, то ясно, что они такого разрешения никогда не дадут, указывает вице-президент АБР.

Время, которое проходит между зачислением денег на счет мошенника и снятием их в банкомате, и будет дано клиенту, понявшему, что его средства украли, на опротестование операции.

Планируется, что если отправитель денег обратился в полицию и получил там уведомление, а потом передал его в банк, то блокировка средств может составить 30 рабочих дней. На тот же срок можно будет блокировать сомнительную операцию, если у банка есть подозрения, что операция проводится в целях отмывания преступных денег — согласно требованиям 115 закона.

Если же отправитель средств не опротестовывает операцию и не обращается в полицию, то карта получателя денег будет разморожена через два дня.

Эксперты видят в предложенной системе сразу несколько «дыр». Так, заместитель председателя подкомитета по платежным системам и информационной безопасности Торгово-Промышленной палаты Тимур Аитов сообщил «Газета. Ru», чтов срок 30 дней, на который банки предлагают блокировать карты, разбор мошеннической операции не уложится, так как должна быть проведена работа полиции по расследованию дела.

Кроме того, наверняка потребуется и время для вынесения судебного решения.

«А все мы знаем, насколько медленно работают российские суды», — отмечает эксперт.

СЕО консалтинговой компании «Булад&Co» Булад Субанов отмечает, что к сегодняшнему дню некоторые российские банки уже поднаторели в блокировке счетов клиентов — юридических лиц. И даже создали на процедурах разблокирования счетов довольно прибыльный бизнес, когда клиенту говорится: мы отдадим тебе твои средства, в чистоте которых сомневаемся. Но только с дисконтом в 20-30%.

«Но проблемы юридических лиц воспринимаются обществом как нечто отстраненное, ведь никто же не заставляет людей в России заниматься бизнесом. А вот если банки начнут массово блокировать карты физических лиц — это чревато, как минимум тем, что мы еще на несколько десятилетий затормозим внедрение в стране безналичных платежей», — остерегается Субанов.