Капитал к 1 сентября: как помогут школьникам

Депутаты Госдумы предлагают оказывать россиянам денежную помощь по сбору детей в школу. Речь идет о «первосентябрьском капитале», который будет выдаваться родителям учеников образовательных учреждений. В 2018 году подготовка одного ребенка к учебному году обходилась в среднем в 21 тыс. рублей, в то время как малоимущим семьям выделяли на эти нужды не более 5 тыс. рублей.

В преддверии нового школьного года российские парламентарии задумались о денежной поддержке россиян. Так, члены комитета Госдумы по образованию и науке предлагают создать программу субсидирования для семей, в которых есть школьники. Соответствующее письмо комитет уже отправил на рассмотрение вице-премьеру Татьяне Голиковой

Как рассказал «Газете.Ru» один из авторов инициативы депутат Борис Чернышев, сейчас на так называемую школьную корзину россияне тратят значительные средства. На покупку необходимых канцтоваров, рюкзак, школьную форму, обувь и сопутствующие аксессуары родители вынуждены тратить львиную часть зарплаты.

«В итоге вместо дня знаний, родители получают день трат, и вынуждены до следующей зарплаты существенно урезать семейный бюджет. Чтобы нивелировать сложившийся тренд, мы предлагаем выдавать всем без исключения семьям сертификат на покупку всего необходимого к школе», -отметил спикер.

По задумке парламентариев, такой школьный сертификат можно будет получить в отделениях соцзащиты. Для этого нужно будет предоставить свидетельство о рождении ребенка, справку из школы и документы о доходах.

«Точная сумма, которая будет прописана в сертификате, пока обсуждается, но уже точно ясно, что она будет составлять около 25% от средней зарплаты по региону. Помощь можно потратить только на предметы школьной корзины», — рассказал о деталях инициативы Борис Чернышев.

В экспертном сообществе поддержали инициативу депутатов, хотя и выразили сомнение в возможности ее исполнения. По мнению членов Национального родительского комитета, в бюджете нет средств на спонсирование каждой семьи.

Между тем траты на сборы школьника год от года растут.

В прошлом году на подготовку ребенка в школу россияне в среднем отдали около 21 тыс. рублей, свидетельствуют данные ВЦИОМ . А в этом году средний чек на подготовку школьников вырос на 2%, говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Например, траты на день знаний для петербургских родителей рискуют превысить размер двух прожиточных минимумов (один ПМ в регионе равен 11 280 рублей). В Москве подготовить ребенка и того дороже — около 35 тыс. рублей с учетом канцтоваров. Пока ценовой минимум наблюдается лишь в Тульской области. Там затраты не должны превысить 14 тыс. рублей. Но уложится в эту сумму смогут только очень экономные родители.

Траты растут соизмеримо ребенку. Если основную часть школьного бюджета родители первоклассников тратят на обувь и одежду, то в старших классах приходится покупать будущему выпускнику дорогостоящий ноутбук или планшет, признают эксперты.

В результате часть домохозяйств вынуждены брать потребительские кредиты в микрофинансовых организациях под грабительские проценты.

«Особенно тренд распространен в центральной России — в Вологде, Костроме и других депрессивных регионах с низкими доходами. При этом зачастую ссуды берут малообеспеченные семьи, где нужно собрать в школу более одного ребенка, а также родители-одиночки. Поэтому мы настаиваем на материальной поддержке в первую очередь таких семей», — объяснила в беседе с «Газетой.Ru» председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Между тем в России часть семей все же получают пособия от государства. К примеру, во многих регионах существуют федеральные программы помощи малоимущим родителям. При этом деньги выделяются не только для первоклассников, но и для учеников средней и старшей школ.

Размер пособия определяется в каждом регионе местными властями, но в целом не превышает 5 тыс. рублей.

Так, в Нижнем Новгороде родители могут рассчитывать на 1,5 тыс. рублей за одного ребенка, а в Мурманской области пособие составляет 3 тыс. рублей на школьника. Больше всего получают жители Москвы и Ульяновской области — около 5 тыс. рублей. При этом средний размер пособия все же не превышает 1,5-2 тыс. рублей.

Но в реальности на эти пособия малоимущие семьи не в состоянии собрать детей в школу, обращают внимание эксперты. «Например, в Краснодарском крае цены на школьную корзину уже превысили средний показатель по Москве, хотя уровень доходов там существенно ниже столичного. Впрочем, некоторые регионы уже начали вводить компенсации за школьную форму, так что ситуация постепенно выравнивается», — добавляет Ирина Волынец.

Любопытно, что поддержку родителям оказывают не только власти. В Алтайском крае магазины одежды и обуви в период школьных базаров предлагают заплатить родителям в рассрочку за школьную форму. Акция распространяется на все товары — юбки, блузки, рубашки, кеды и сменную обувь. Похожее предложение действует и в Барнауле, но под него не попадает обувь.