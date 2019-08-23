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Минтруд повысил прожиточный минимум в России 

BFM.RU + ещё 10 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Минтруд РФ установил новый прожиточный минимум по стране во II квартале 2019 года в размере 11 185 рублей. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 130 рублей, для пенсионеров — 9236 рублей, а для детей — 11 004 рублей. Таким образом, в сравнении с I кварталом прожиточный минимум на душу населения и для детей Минтруд поднял на 4%, для трудоспособного населения — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.
Министерство выступало с предложением повысить прожиточный минимум в июле по согласованию с Минэкономразвития и Минфином.
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Личный счет , Экономика , Минтруд , Минэкономразвития , Минфин
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