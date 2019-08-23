Пенсии: кто и как может получить большие выплаты

Размер пенсии зависит от многих факторов — стажа работы, зарплаты и места проживания. Кто из пенсионеров претендует на повышенные выплаты, разбирался «Лайф».

Руководитель GR-проектов юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк рассказал изданию, что повышенные выплаты получают специалисты госслужбы.

«Если человек получал большую официальную зарплату, то пенсия тоже будет больше, чем у тех, кто работал без договора. Также больше будут получать обладатели воинских званий и учёных степеней. К тому же, чем позднее человек выйдет на пенсию, тем больше будет получать», — пояснил он.

Также, по данным издания, больше получают учителя, врачи, работники АПК, живущие в селе. При этом работникам сельского хозяйства положены надбавки к пенсиям в размере 25%.

Имеет значение и регион. Повышенную пенсию будут получать люди, которые проработали более 15 лет в районах Крайнего Севера. Пенсионеры могут претендовать на повышенные выплаты и, если у них на иждивении нетрудоспособный член семьи: внук-студент, муж или дети-инвалиды, напоминает «Лайф».

С 1 января началось поэтапное повышение пенсионного возраста, однако есть категории работников, которые могут начать получать пенсионные выплаты досрочно. Такая льгота предусмотрена для сотрудников вредных производств, жителей Крайнего Севера, многодетных матерей.

«Воспользоваться таким правом смогут женщины, если у них есть 37 лет страхового стажа, и мужчины с 42 годами страхового стажа. Оформить страховую пенсию можно будет на два года раньше нового пенсионного возраста, но не ранее чем при достижении возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно)», — пояснили изданию в пенсионном фонде.