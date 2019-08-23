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Орешкин: Инфляция по итогам года будет ниже 4 процентов 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инфляция может замедлиться и по итогам 2019 года составить менее 4 процентов. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Точно будет ниже 4 процентов [в 2019 году], сейчас мы рассматриваем окончательно цифры. По нашим ощущениям, мы можем вплотную приблизиться к 3 процентам уже в первом квартале 2020 года", — цитирует министра агентство ТАСС.
Орешкин также рассказал, что коррекция прогнозов по курсу рубля и цене нефти на 2019 год будет незначительной. Весной ведомство прогнозировало, что во втором полугодии нынешнего года доллар будет стоить порядка 66 рублей. Отвечая на вопрос о прогнозе по цене нефти (63,4 доллара за баррель в 2019 году), Орешкин также отметил, что пересмотр будет минимальным. На следующей неделе ожидается, что министерство представит уточненный макропрогноз на 2019-2022 годы.
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Личный счет , Недвижимость , Рынки , Экономика , ИТАР-ТАСС
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