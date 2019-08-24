Россияне перешли на жёсткий режим питания

Из-за стремительного падения доходов россиян, потребление продуктов уменьшилось. За последние шесть лет люди стали меньше употреблять фруктов, молочных продуктов и рыбы. В то же время объём потребления сахара и мяса увеличился.

По данным Росстата, шесть лет назад люди тратили на продукты меньше 30% своих доходов. В текущем году данный показатель увеличился до 48%. Министерство здравоохранения указывало, что на одного человека в год должно приходиться порядка 100 килограммов фруктов.

За прошлый на одного россиянина приходилось около 74 килограмм. То же самое можно сказать об употреблении молока.

При необходимой норме в 325 литров в год, по статистике один человек употребляет около 278 литров. На фоне подорожания продуктов происходит увеличение потребления мясных изделий, если их можно таковыми назвать. Так, на одного потребителя в России приходится 90 килограмм мяса и производные от него.

Важно отметить, что качество мясных изделий оставляет желать лучшего. Сосиски, произведённые из сои или других ингредиентов, сложно назвать мясом. Эксперты считают, что многие продукты могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека.

Через несколько лет возможен рост заболеваний населения из-за неправильного питания. В конечном итоге это скажется на трудоспособности и экономике страны в целом.