Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.96
$
66.09
73.35
73.47
Прогноз
02.09 – 09.09
$
65.00
73.00
Индексы и котировки Brent
58.83
+0.10 Золото
1528.69
–0.00 РТС
1268.25
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
26.08
1.1100
–0.0113
12.08
1.1214
22.08
12.08
31.07

Россиянам предсказали падение роста доходов до нуля 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития ухудшило экономический прогноз на будущий год и снизило оценку роста реальных располагаемых доходов россиян в 2019 году в десять раз — с 1 до 0,1 процента. Кроме того, оценка роста ВВП на 2020 год понижена с 2 до 1,7 процента, а прогноз по инфляции — с 3,8 до 3 процента. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на материалы ведомства.
В Минэкономразвития предсказывают перелом кредитного цикла, что приведет к резкому замедлению потребительского спроса. Глава ведомства Максим Орешкин добавил, что ситуация с потребительским кредитованием приобретает черты социальной проблемы, передает РИА Новости. По словам Орешкина, у 15 процентов российских заемщиков более 70 процентов дохода уходит на оплату долгов. По подсчетам Минэкономразвития, рост потребкредитования нужно замедлить до 20 процентов в 2019 году и до 4 процентов в 2020-м.
Ранее в понедельник, 26 августа, президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат. По его словам, этот факт не может не вызывать беспокойства. Также Путин указал на неудовлетворительные темпы роста российской экономики и призвал правительство найти решение для более устойчивого и динамичного роста.
Последние новости
Умер еще один творец победы Ельцина на выборах 1996 года Раскрыто будущее всех Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Комментарии5
Личный счет , Экономика , Максим Орешкин , Владимир Путин , Минэкономразвития , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеры G7 захотели глубокой реформы ВТО
Филиппины заинтересовались самолетами Sukhoi2
Российскую Арктику раздадут по частям5
«Вызывает беспокойство»: Путин недоволен доходами россиян4
G7 запланировала международную налоговую реформу
Видео
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
00:53
Почему Англия хочет отказаться от доллара
Рынки Статьи
01:38
ЦБ порадовал россиян
Личный счет Экономика
01:00
«Золотой» Севморпуть. От чего отказывается Норвегия?
Экономика Статьи
01:27
Путин обеспокоился доходами россиян
Личный счет Недвижимость
03:16
Подозрительные суммы: Кому заблокируют карты
Личный счет Статьи
01:13
Более жестко: Новые санкции США вступили в силу
Экономика Статьи
03:32
«Худший враг США»: Трамп ополчился на Китай
Экономика Статьи
01:44
Скандал вокруг «Победы» получил развитие
Компании Другое
00:46
Названа главная проблема Зеленского
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение