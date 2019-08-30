Власти придумали способ списать кредитные долги россиян

Минэкономразвития предложило нововведения, обязывающие кредиторов предлагать заемщикам выкупить долг до его передачи третьим лицам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект поправок в законы о взыскании долгов физлиц и о микрофинансовой деятельности.

По задумке авторов документа, кредиторы должны дать заемщику возможность выкупить долг по цене, равной стоимости договора об уступке долга.

«Коммерсант» отмечает, что речь идет практически о списании кредита, так как долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8 процента от их размера.

В пояснительной записке к документу отмечается, что из-за трудной жизненной ситуации должник может оказаться неспособен исполнять свои обязательства. При обращении к кредитору с просьбой о реструктуризации должник может получить немотивированный отказ, так как сейчас в России нет правовых методов стимулирования кредитора идти должнику на встречу.

Отказав должнику, кредитор может уступить право требования другому лицу по цене, существенно меньше размера самого долга. Выгоду от такого решения получает третье лицо, которое может быть «формально или неформально связано с кредитором» или его менеджментом. Если это третье лицо окажется недобросовестным, могут ущемляться права должника.

Также в законопроекте отмечается, что должник сможет в любое время выкупить требование у цессионария (покупатель долга) по двукратной цене договора об уступке.

Опрошенные «Коммерсантом» кредиторы выступили категорически против поправок, заявив, что они фактически освобождают заемщика от исполнения обязательств.

Замглавы департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский заявил, что нововведения могут спровоцировать рост стоимости договоров уступки. В итоге и кредиторы, и коллекторы откажутся от использования инструмента по продаже прав требований по договорам. По мнению Сеньковского, банки лишатся возможности освобождения резервов путем продажи долгов.

Президент саморегулируемой организации микрофинансовых организаций «МиР» Елена Стратьева заявила, что эти поправки являются дорогой к «потребительскому экстремизму».

«Получается, что все, что нужно должнику, чтобы не платить, — это просто дождаться, когда кредитор под нормативным давлением вынужден будет освободить баланс и уступить долг», — отметила она.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил об опасной закредитованности населения России. По его данным, объем невозвратных кредитов достиг трех процентов ВВП страны, около 70 процентов заемщиков испытывают трудности с погашением долгов.

К концу 2018 года платеж по кредитам у трети российских заемщиков превышал 60 процентов от их ежемесячного дохода.

В БКИ «Эквифакс» подсчитали, что к маю 2019 года 42,3 процента россиян имели два и более кредитных договоров, 18 процентов — три и более кредитных договоров, а около восьми процентов — четыре и более кредитных договоров.