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Россиян окончательно спасут от коллекторов 

Lenta.ru + ещё 26 30 августа 2019
Россиян окончательно спасут от коллекторов
Фото: ТАСС
Заемщики российских банков и микрофинансовых организаций (МФО) могут получить возможность выкупать свои просроченные долги по минимальной стоимости до их передачи коллекторам, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития.
Документ предполагает поправки в два действующих закона: о взыскании долгов физлиц и о микрофинансовой деятельности. Они затронут граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и неспособных из-за этого выплачивать кредиты или займы. При этом банки и МФО могут необоснованно отказать им в просьбе о реструктуризации долга.
Авторы инициативы указывают, что кредиторы в таких случаях продают плохие долги третьим лицам — чаще всего, коллекторам, которые могут быть формально или неформально связаны с банком или его руководством. Стоимость сделки обычно составляет всего несколько процентов от полной стоимости кредита, а покупатели нередко «ущемляют права должника».
Согласно поправкам, кредиторы перед уступкой своих прав требований будут обязаны предложить заемщикам выкупить собственный долг по аналогичной цене. Если этого не будет сделано, заемщик сможет в любое время перекупить долг по половине цены у нового владельца. В остальных случаях граждане смогут приобретать свои кредиты за двукратную цену сделки между банком и коллектором.
Авторы указывают, что требования нового закона будут распространяться только на добросовестных заемщиков и не коснутся тех, кто злостно и намеренно не расплачивается по кредиту, хотя имеет такую возможность. Также норма не будет иметь силы при банкротстве заемщика.
Опрошенные изданием эксперты опасаются, что механизмом все же смогут пользоваться недобросовестные должники, а также того, что банки и коллекторы откажутся от практики переуступки долгов. По состоянию на 2018 год, средняя стоимость продажи просроченных кредитов и займов составляла 2,8 процента от их полной стоимости.
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Личный счет , Недвижимость , Рынки , Экономика , Минэкономразвития
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