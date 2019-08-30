Мошенники начали воровать деньги с помощью голосовых помощников

Издание Life рассказало , как мошенникам удается красть деньги с карт с помощью голосовых помощников на смартфонах.

По данным издания, злоумышленники размещают в поисковиках рекламу, содержащую фальшивые номера крупных компаний.

Когда пользователь просит Siri позвонить в нужную ему организацию, голосовой помощник находит эти номера и связывается с мошенниками. Они представляются сотрудниками компании и пытаются разузнать у пользователя данные банковской карты.

Адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов подчеркнул, что данные своей карты нельзя передавать никому, а перед звонком стоит зайти на сайт организации и узнать ее настоящий номер телефона.

Если же мошенникам все же удалось похитить деньги, пострадавшему необходимо обратиться в банк для временной блокировки карты. После этого он должен обратиться в полицию и потребовать возбуждения уголовного дела против мошенников.

Замглавы информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова предупредила, что полицейским понадобится аудиозапись разговора с мошенником, который требовал раскрыть данные карты.

Она добавила, что судиться с компаниями, разработавшими голосовых помощников, «смысла не имеет, тем более что компании иностранные».

Мильчакова подчеркнула, что при звонках в банки лучше не пользоваться услугами голосовых помощников вообще.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали , что интернет-мошенники начали красть деньги у россиян с помощью платной таргетированной рекламы на YouTube. В своих рекламных видео злоумышленники обещают заплатить крупную сумму якобы за прохождение опроса или в рамках некой «благотворительной выплаты».

В видеороликах пользователю показывают действия, которые надо выполнить для получения «выигрыша», и просят уплатить комиссию. В действительности пользователи, уплатившие комиссию, лишаются денег и не получают обещанного выигрыша.