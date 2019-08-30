В июне 2019 года совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос на 13 процентов по сравнению с маем, составив четыре миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
При этом спрос на валюту уменьшился по сравнению с июнями 2017-2018 годов (на 20 и четыре процента соответственно).
Спрос россиян на доллары по сравнению с маем вырос на 12 процентов, а на евро — на 15 процентов, составив 2,6 и 1,4 миллиарда долларов соответственно. По данным ЦБ, за месяц доля долларов в структуре совокупного спроса снизилась с 65 до 64 процентов, а доля евро выросла с 33 до 34 процентов.
Чистый спрос на иностранную наличную валюту в июне 2019 года по сравнению с маем вырос на 41 процент и составил один миллиард долларов. Чистый спрос на доллары увеличился на 45 процентов, а на европейскую валюту — на 33 процента.
За июнь население страны продало кредитным организациям иностранную валюту на сумму в три миллиарда долларов, что на шесть процентов больше, чем в мае. Продажи долларов выросли на пять процентов, евро — на восемь процентов.
Ранее директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталья Шилова рассказала изданию Banki.ru, когда стоит покупать валюту. По ее мнению, людям, которые хотят иметь накопления «на старость» или «на черный день», стоит докупать валюту равномерно, чтобы ее доля в сбережениях не опускалась ниже 30 процентов. Если деньги могут понадобиться через один-два года в рублях — на покупку квартиры, машины, обучение, медицинские расходы — смысла покупать валюту сейчас нет, отмечала эксперт.