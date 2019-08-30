Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.56
$
66.70
73.36
73.60
Прогноз
02.09 – 09.09
$
65.51
72.69
Индексы и котировки Brent
60.43
+0.00 Золото
1520.34
–0.25 РТС
1293.32
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.0990
–0.0101
16.08
1.1091
27.08
16.08
05.08

Россияне начали скупать валюту 

Рамблер 30 августа 2019
В июне 2019 года совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос на 13 процентов по сравнению с маем, составив четыре миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
При этом спрос на валюту уменьшился по сравнению с июнями 2017-2018 годов (на 20 и четыре процента соответственно).
Спрос россиян на доллары по сравнению с маем вырос на 12 процентов, а на евро — на 15 процентов, составив 2,6 и 1,4 миллиарда долларов соответственно. По данным ЦБ, за месяц доля долларов в структуре совокупного спроса снизилась с 65 до 64 процентов, а доля евро выросла с 33 до 34 процентов.
Чистый спрос на иностранную наличную валюту в июне 2019 года по сравнению с маем вырос на 41 процент и составил один миллиард долларов. Чистый спрос на доллары увеличился на 45 процентов, а на европейскую валюту — на 33 процента.
За июнь население страны продало кредитным организациям иностранную валюту на сумму в три миллиарда долларов, что на шесть процентов больше, чем в мае. Продажи долларов выросли на пять процентов, евро — на восемь процентов.
Ранее директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталья Шилова рассказала изданию Banki.ru, когда стоит покупать валюту. По ее мнению, людям, которые хотят иметь накопления «на старость» или «на черный день», стоит докупать валюту равномерно, чтобы ее доля в сбережениях не опускалась ниже 30 процентов. Если деньги могут понадобиться через один-два года в рублях — на покупку квартиры, машины, обучение, медицинские расходы — смысла покупать валюту сейчас нет, отмечала эксперт.
Комментарии131
Личный счет , Видео , Наталья Шилова , Бинбанк , Banki.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам повысили пенсии
Москвичам повысили пенсии3
Киев подписал газовое соглашение с Польшей и США
Киев подписал газовое соглашение с Польшей и США
США пообещали Украине независимость от российского газа
США пообещали Украине независимость от российского газа527
США подтвердили санкции из-за «Северного потока-2»
США подтвердили санкции из-за «Северного потока-2»55
Умер гендиректор TEZ Tour
Умер гендиректор TEZ Tour14
Видео
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Германия оказалась на грани кризиса
00:32
Германия оказалась на грани кризиса
Экономика
Украина оценила риски «Турецкого потока»
02:52
Украина оценила риски «Турецкого потока»
Экономика Компании
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
03:24
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
Экономика
Немецкие фермеры променяли Россию на Азию
04:29
Немецкие фермеры променяли Россию на Азию
Экономика
Грузия задолжала России
00:36
Грузия задолжала России
Компании Рынки
В России снова изменят пенсионную систему
02:10
В России снова изменят пенсионную систему
Личный счет Недвижимость
Убогий рост: почему россиянам рассчитывать не на что
01:39
Убогий рост: почему россиянам рассчитывать не на что
Экономика Статьи
Россию ждет рецессия
01:08
Россию ждет рецессия
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение