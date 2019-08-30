Россияне начали скупать валюту

В июне 2019 года совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос на 13 процентов по сравнению с маем, составив четыре миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

При этом спрос на валюту уменьшился по сравнению с июнями 2017-2018 годов (на 20 и четыре процента соответственно).

Спрос россиян на доллары по сравнению с маем вырос на 12 процентов, а на евро — на 15 процентов, составив 2,6 и 1,4 миллиарда долларов соответственно. По данным ЦБ, за месяц доля долларов в структуре совокупного спроса снизилась с 65 до 64 процентов, а доля евро выросла с 33 до 34 процентов.

Чистый спрос на иностранную наличную валюту в июне 2019 года по сравнению с маем вырос на 41 процент и составил один миллиард долларов. Чистый спрос на доллары увеличился на 45 процентов, а на европейскую валюту — на 33 процента.

За июнь население страны продало кредитным организациям иностранную валюту на сумму в три миллиарда долларов, что на шесть процентов больше, чем в мае. Продажи долларов выросли на пять процентов, евро — на восемь процентов.