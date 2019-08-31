ЦБ РФ утвердил комиссии для быстрых платежей

ЦБ РФ утвердил комиссии для системы быстрых платежей

Комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства, таких как штрафы, налоги и пени.

Совет директоров Центрального Банка России утвердил максимальный уровень комиссий, которые будут взиматься с торгово-сервисных предприятий при оплате услуг и товаров через систему быстрых платежей (СПБ).

«Комиссии не будут взиматься при платежах в пользу государства, таких как штрафы, налоги, пени и прочие. Для самых массовых платежей, в том числе за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных — 0,7%», — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

С физических лиц, приобретающих товары и услуги через СПБ, комиссия взиматься не будет. Тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 года.

Ранее стало известно о решении Банка России установить комиссию в 0,4% для Системы быстрых платежей, используемой в магазинах одежды и бытовой техники, а также супермаркетах.