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Экономист рассказал, почему в российских семьях нет трех детей 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 30 августа 2019
Почему в российских семьях нет трех детей
Фото: РИА Новости
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества в эфире НСН рассказал, что нужно, чтобы в российских семьях было по три ребенка.
Владимир Путин на встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом назвал правильное, по его мнению, количество детей в российской семье. Президент считает, что три ребенка в семье — это правильно.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, что нужно, чтобы в российских семьях было по три ребенка.
«Даже два ребенка — это сложно. Семья, которая имеет двух разнополых детей, должна иметь три спальни в квартире. И кухню-зал. Не кухню для чернорабочих. А таких квартир просто нет! Нет жилищных условий. Застройщики не строят в достаточном количестве трехкомнатных квартир. Потому что некому продавать такие квартиры. Их нет потому, что у людей нет денег. Я целиком поддерживаю материнский капитал, но чтобы заводить третьего ребенка, у людей должны быть совершенно другие материальные условия. А у нас даже с двумя детьми проблема. Все друг у друга на голове живут», — посетовал он.
Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович назвал НСН четыре причины падения доходов россиян.
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Комментарии10
Личный счет , Экономика , Андрей Чибис , Георгий Остапкович , Василий Колташов , Владимир Путин , ВШЭ
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