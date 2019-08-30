Экономист рассказал, почему в российских семьях нет трех детей

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества в эфире НСН рассказал, что нужно, чтобы в российских семьях было по три ребенка.

Владимир Путин на встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом назвал правильное, по его мнению, количество детей в российской семье. Президент считает, что три ребенка в семье — это правильно.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, что нужно, чтобы в российских семьях было по три ребенка.