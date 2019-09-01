Россияне экономят на цветах для учителей. Причина в детях

Ежегодно продажи цветов к 1 сентября сокращаются на 10-15%, отмечают оптовики. Они считают, что это связано с возросшими тратами на сбор детей в школу, а также с общим падением покупательской способности россиян.

Еще 5 лет назад спрос на цветочные букеты в конце августа возрастал на 60% по сравнению с серединой месяца, сейчас же он фиксируется всего на уровне 30%, рассказала член ассоциации «Теплицы России», директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина, ее слова приводит телеканал 360. Она отметила, что покупатели не только стали реже покупать цветы к 1 сентября, но и в целом количество стеблей в букете сократилось. Специалист считает, что тенденция связана с падением покупательской способности, высоким курсом валют и удорожанием тарифов на коммунальные услуги.

Как считает председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая, большие букеты цветов, завернутые в гору бумаги уходят в прошлое. В разговоре с Nation News она отметила, что родителям самим нужно переступить свои привычки.