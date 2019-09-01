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Россияне экономят на цветах для учителей. Причина в детях 

Ura.Ru + ещё 9 22 часа назад
Россияне экономят на цветах для учителей
Фото: URA.RU
Ежегодно продажи цветов к 1 сентября сокращаются на 10-15%, отмечают оптовики. Они считают, что это связано с возросшими тратами на сбор детей в школу, а также с общим падением покупательской способности россиян.
Еще 5 лет назад спрос на цветочные букеты в конце августа возрастал на 60% по сравнению с серединой месяца, сейчас же он фиксируется всего на уровне 30%, рассказала член ассоциации «Теплицы России», директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина, ее слова приводит телеканал 360. Она отметила, что покупатели не только стали реже покупать цветы к 1 сентября, но и в целом количество стеблей в букете сократилось. Специалист считает, что тенденция связана с падением покупательской способности, высоким курсом валют и удорожанием тарифов на коммунальные услуги.
Как считает председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая, большие букеты цветов, завернутые в гору бумаги уходят в прошлое. В разговоре с Nation News она отметила, что родителям самим нужно переступить свои привычки.
«Учителя уже сами говорят, что если хотите сделать приятное, то не нужно тащить 50 букетов. Лучше купить цветы в горшке или, например, подарить букет из канцтоваров. Пусть у нас будет много ручек на год вперед», -рассказала общественница. Она подчеркнула, что современные дети также не видят необходимости нести букеты в школу на 1 сентября. «Нашим детям это уже не нужно, они уже другие», — считает общественница.
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Личный счет , Недвижимость , Рынки , Экономика , Телеканал "360° Подмосковье"
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