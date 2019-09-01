Москвичам повысили пенсии

Городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров Москвы повышен 1 сентября с 17,5 до 19,5 тысячи рублей, сообщается на сайте столичного правительства.

Ранее соответствующее постановление на заседании президиума правительства подписал мэр Сергей Собянин . Отмечается, что это позволит увеличить доплату к пенсиям примерно 1,6 миллиона столичных пенсионеров.

Около 44 тысяч человек получат доплату от городских властей впервые. Перерасчет будет произведен в автоматическом режиме. Москвичи, которым он полагается, получат повышенные пенсии в первой декаде сентября.

Пенсионеры, имеющие постоянное место жительства или пребывания в Москве, имеют право на получение пенсии в размере городского социального стандарта. Те, чья персональная пенсия меньше стандарта, могут претендовать на одну из двух основных доплат: неработающие пенсионеры — на региональную социальную доплату, работающие — на ежемесячную компенсационную.

В обоих случаях итоговый размер пенсии должен быть не меньше стандарта. Прежде он был одинаковым как для работающих пенсионеров, так и для неработающих и равнялся 17,5 тысячи рублей. Теперь для работающих пенсионеров вводится повышенный стандарт — на уровне 19,5 тысячи рублей. Однако соблюдаться это правило будет только при условии, что пенсионер прожил в Москве не менее 10 лет. Иначе ему полагается пенсия в размере регионального прожиточного минимума, который в Москве равняется 12,1 тысячи рублей в месяц.