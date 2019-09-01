Россияне берут кредиты на сборы детей к школе

Исследование показало, сколько россиян берут кредит на сборы детей к школе

Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, средняя сумма такого займа составляет порядка 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Юником 24" проводил исследование с 1 по 25 августа путем рассылки вопросов на электронные адреса и через телефонные звонки случайно выбранным клиентам. В нем принимали участие россияне с детьми от 7 до 18 лет. Исследование включает ответы 3 тысяч респондентов.

"В преддверии 1 сентября традиционно спрос на займы вырастает среди родителей школьников. В среднем в этом году на их долю приходится порядка 7-8% от общего числа займов… Однако реальный долевой показатель может достигать 10%, так как часть заемщиков берут заем на неотложные нужды — часть денег направляя на закрытие необходимых потребностей, другую — на покупки к школе. Таким образом, каждый 10 заемщик может нуждаться в финансовой поддержке в период подготовки к учебному году", — сказано в исследовании.

Сумма среднего займа на подготовку детей к школе составляет порядка 10 тысяч рублей, указывают в компании. По разным оценкам, подготовить школьника к учебному году обошлось родителям в среднем в 9-10 тысяч рублей, однако в эту сумму входит лишь минимальный пакет покупок. На практике "корзина первоклассника" обходится в среднем в 15-25 тысяч рублей в зависимости от региона, подсчитали аналитики.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на этой неделе сообщил, что расходы россиян на подготовку детей к школе в этом году выросли более чем вдвое — почти до 27 тысяч рублей.

По данным экспертов "Юником 24", в абсолютном значении в 2019 году порядка 145 тысяч займов было взято на эту цель, что больше показателя 2018 года почти на 21%. "При этом общее количество займов постепенно снижает темпы прироста из-за ограничительных мер со стороны регулятора. Таким образом, мы можем говорить лишь о долевом росте данной категории, но не об общем столь существенном росте всего рынка", — отмечают они.

В компании также отметили, что при оформлении займов в целом гендерное соотношение мужчин и женщин практически одинаковое, однако "школьные" займы в 7 случаях из 10 оформляют женщины.