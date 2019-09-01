Кому платят 250 тысяч рублей в месяц

Найден путь к работе с зарплатой 250 тысяч рублей

Зарплаты до 250 тысяч рублей предлагают в России специалистам в сфере информационных технологий. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов кадрового рынка.

Так, в Москве разработчикам C# предлагают до 250 тысяч рублей в месяц, а в Петербурге программистам Java — до 220 тысяч.

Поменьше зарплаты в регионах. В Екатеринбурге программистам банковского сектора платят 120-150 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде зарплата программиста 1С — 90-110 тысяч рублей.

При этом работодатели хотят, чтобы специалисты имели опыт более трех лет и ранее участвовали в крупных проектах. Также они изучают профили кандидатов в соцсетях и публикации о них в СМИ. Иногда требуются рекомендации с предыдущих мест работы.

Самые высокие зарплаты в компаниях, специализирующихся на разработке программного обеспечения и финансовом секторе.