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Найден путь к работе с зарплатой 250 тысяч рублей 

Рамблер + ещё 6 11 часов назад
Кому платят 250 тысяч рублей в месяц
Фото: РИА Новости
Зарплаты до 250 тысяч рублей предлагают в России специалистам в сфере информационных технологий. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов кадрового рынка.
Так, в Москве разработчикам C# предлагают до 250 тысяч рублей в месяц, а в Петербурге программистам Java — до 220 тысяч.
Поменьше зарплаты в регионах. В Екатеринбурге программистам банковского сектора платят 120-150 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде зарплата программиста 1С — 90-110 тысяч рублей.
При этом работодатели хотят, чтобы специалисты имели опыт более трех лет и ранее участвовали в крупных проектах. Также они изучают профили кандидатов в соцсетях и публикации о них в СМИ. Иногда требуются рекомендации с предыдущих мест работы.
Самые высокие зарплаты в компаниях, специализирующихся на разработке программного обеспечения и финансовом секторе.
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