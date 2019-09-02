ПФР предложил изменить механизм выплаты пенсий

Такое предложение ПФР направил в Минтруд и другие заинтересованные ведомства.

Сейчас выходящие на пенсию россияне получают пенсионные накопления единовременно, если их накопительная пенсия составляет менее пяти процентов от суммы общей пенсии (страховой пенсии по старости, единовременной выплаты к ней и рассчитанной накопительной пенсии).

Если накоплений более пяти процентов, то пенсионеру назначают накопительную пенсию в виде ежемесячных выплат. Как подсчитал глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис, для назначения ежемесячных выплат, нужно иметь около 177 тысяч рублей пенсионных накоплений.

Теперь ПФР предлагает назначать ежемесячные выплаты вместо единовременной только тем россиянам, у которых размер накоплений превышает 20 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера, который в 2019 году составляет 8846 рублей в месяц (20 процентов от этой суммы — 1770 рублей).

Если предложение ПФР одобрят, число пенсионеров, получающих единовременную выплату вместо ежемесячных, может вырасти.

Как заявил Биезбардис, если идею ПФР одобрят, для получения ежемесячных выплат на счету нужно будет иметь 450–500 тысяч рублей. По словам эксперта, такие суммы имеют единицы, а средний счет граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) сейчас составляет 73 тысячи рублей, что соответствует выплатам менее 300 рублей в месяц.

Гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев заявил, что если у человека накоплено 30-50 тысяч рублей, нет смысла выплачивать их пожизненно: транзакционные издержки на такие ежемесячные выплаты будут неоправданно высокими.

ПФР рассчитывает ежемесячную накопительную выплату, деля все накопления человека на период дожития, который сейчас составляет 252 месяца. В 2020 году этот период вырастет еще на полгода. По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России за январь-июнь составил 14 135 рублей (пять процентов от этой суммы — 700 рублей).