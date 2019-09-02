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В авиакомпаниях объясняют причины роста цен на билеты 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Цены на авиабилеты в текущем году увеличатся по сравнению с 2018 на 9-10%. Таую нерадостную перспективу нарисовал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров. В авиакомпании S7 («Сибирь»), входящей в Ассоциацию, подтвердили РИА ФАН такую тенденцию.
Как пояснили в авиакомпании, это вызвано ростом расходов авиаперевозчиков по большинству статей. В первой половине этого года главным фактором стало резкое подорожание горюче-смазочных материалов. В пресс-службе еще одного члена АЭВТ — авиакомпании «ЮТэйр» — ФАН заявили, что комментарии появятся в случае решения руководства отреагировать на эту информацию о подорожании билетов.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта объединяет 27 ведущих отечественных авиакомпаний и 