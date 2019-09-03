Банки запрещают россиянам зарабатывать на евро

Банки запрещают россиянам зарабатывать на евро, рассказали «Лайфу» эксперты.

На протяжении уже более трех лет Европейский центральный банк удерживает ставку по депозитам на исторически минимальном уровне (-0,4%).

Отрицательные ставки не только не позволяют клиентам банков что-либо зарабатывать, но и вынуждают платить процент за хранение денег. Николай Соколов из «Премьер БКС» отмечает активный рост их популярности в ЕС . Например, на прошлой неделе отрицательной стала ставка по 10-летним суверенным облигациям Германии.

«С одной стороны, это говорит об определенном перенасыщении экономики деньгами, с другой — способствует тому, чтобы банки искали новые варианты сохранения и приумножения капитала», — объяснил он.

Последнее касается и российских кредитных организаций — им становится невыгодно обслуживать счета в евро. Именно по этой причине недавно банк «Авангард» ввел для депозитов в евро комиссию 0,1%, а «Ситибанк» — 0,4%.

По словам Марка Гойхмана из Центра аналитики и финтехнологий, вскоре отрицательные ставки по вкладам в евро введут и многие другие российские коммерческие банки.

Гайдар Гасанов из Международного финансового центра согласен, а объясняет это не только невыгодностью для банков ведения счетов в евро, но и тем, что им некуда эти средства размещать — спрос на кредиты в этой валюте крайне низок.