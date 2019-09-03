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Банки запрещают россиянам зарабатывать на евро 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Банки запрещают россиянам зарабатывать на евро, рассказали «Лайфу» эксперты.
На протяжении уже более трех лет Европейский центральный банк удерживает ставку по депозитам на исторически минимальном уровне (-0,4%).
Отрицательные ставки не только не позволяют клиентам банков что-либо зарабатывать, но и вынуждают платить процент за хранение денег. Николай Соколов из «Премьер БКС» отмечает активный рост их популярности в ЕС. Например, на прошлой неделе отрицательной стала ставка по 10-летним суверенным облигациям Германии.
«С одной стороны, это говорит об определенном перенасыщении экономики деньгами, с другой — способствует тому, чтобы банки искали новые варианты сохранения и приумножения капитала», — объяснил он.
Последнее касается и российских кредитных организаций — им становится невыгодно обслуживать счета в евро. Именно по этой причине недавно банк «Авангард» ввел для депозитов в евро комиссию 0,1%, а «Ситибанк» — 0,4%.
По словам Марка Гойхмана из Центра аналитики и финтехнологий, вскоре отрицательные ставки по вкладам в евро введут и многие другие российские коммерческие банки.
Гайдар Гасанов из Международного финансового центра согласен, а объясняет это не только невыгодностью для банков ведения счетов в евро, но и тем, что им некуда эти средства размещать — спрос на кредиты в этой валюте крайне низок.
Комментарии134
Личный счет , Видео , Николай Соколов , ЕС , Ситибанк , АКБ "Авангард" , ЕЦБ
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