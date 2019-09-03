Россияне отказались от ипотечных каникул

Российские банки в настоящее время не наблюдают всплеска клиентских обращений, связанных с возможностью оформления ипотечных каникул. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали агентству сотрудники крупнейших кредитных организаций, за месяц (гражданам разрешили брать паузу в выплате жилищных займов с 31 июля) они получили совсем немного соответствующих заявок. Большинство заемщиков просто просили разъяснить детали программы.

По словам представителя Сбербанка, только каждая третья консультация по ипотечным каникулам конвертируется в заявку.

«Мы видим интерес клиентов к этому инструменту, но на данный момент он носит скорее консультационно-информационный характер», — отметил специалист.

Во всех опрошенных банках при этом заявили, что закон об ипотечных каникулах пока никак не повлиял на показатели деятельности кредиторов, ставки по ипотеке и планы по ее выдаче.