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Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян 

RT на русском + ещё 6 4 часа назад
Орешкин назвал виновных в закредитованности россиян
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
Об этом он сказал в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
«Если человек оказался в трудной долговой ситуации, это вина не только этого человека, очевидно, его вина здесь бесспорна, но это также вина банка, который предлагал продукты такому человеку, который подталкивал его к большей закредитованности», — сказал он.
В связи с этим, по мнению министра, в таких ситуациях издержки должны нести не только люди, но и сами банки.
Вместе с этим Орешкин указал, что его ведомство в настоящий момент готовит поправки в закон о банкротстве физлиц.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщила, что банки сократили объём выдачи потребительских кредитов в ряде регионов России.
6 июня глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила высокую закредитованность россиян их низким уровнем жизни.
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Личный счет , Экономика , Эльвира Набиуллина , Максим Орешкин , Центральный банк России , газета "Известия" , РИА Новости
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