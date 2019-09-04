Орешкин назвал виновных в закредитованности россиян

Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.

«Если человек оказался в трудной долговой ситуации, это вина не только этого человека, очевидно, его вина здесь бесспорна, но это также вина банка, который предлагал продукты такому человеку, который подталкивал его к большей закредитованности», — сказал он.

В связи с этим, по мнению министра, в таких ситуациях издержки должны нести не только люди, но и сами банки.

Вместе с этим Орешкин указал, что его ведомство в настоящий момент готовит поправки в закон о банкротстве физлиц.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщила, что банки сократили объём выдачи потребительских кредитов в ряде регионов России.