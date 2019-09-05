Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых

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Путин объявил о выдаче ипотеки под два процента 

Рамблер + ещё 53 3 часа назад
Президент России Владимир Путин объявил о запуске на Дальнем Востоке специальной ипотечной программы, в рамках которой молодые семьи смогут получить кредит на жилье под два процента годовых. Об этом сообщает ТАСС.
О новой программе Путин рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент предложил запустить льготную ипотеку в регионе с 2019 года и сроком на пять лет.
Путин объяснил такие сроки необходимостью просчитать объемы финансирования и источники на будущее. По словам президента, программа будет распространяться на первичный рынок жилья, в том числе на строительство индивидуальных домов для россиян, получивших дальневосточный гектар.
Финансировать программу Путин предложил из средств госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.
Президент напомнил, что ранее на Дальнем Востоке ввели льготную ставку по ипотеке в пять процентов, это ниже, чем в среднем по стране.
«Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно», — рассказал он.
Также Путин предупредил глав регионов, что ввести такую ставку по всей стране не удастся.
«Это потеряет смысл, потому что цель этой меры — привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее», — объяснил он.
Ранее в России запустили национальный проект «Жилье и городская среда». Он предусматривает, что в 2019 году ставки по ипотеке в стране будут снижены до 8,9 процента, а к 2021 году — до восьми процентов.
В начале августа Сбербанк снизил базовую ставку по жилищным кредитам на 0,5 процентного пункта. Для зарплатных клиентов банка ставка ипотеки на приобретение строящегося жилья составила 9,6 процента годовых, готового — 9,8 процента. Готовое жилье при соблюдении ряда условий может выдаваться под 9,1 процента.
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Личный счет , Видео , Недвижимость , Восточный экономический форум , Владимир Путин , Сбербанк России
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