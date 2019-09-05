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Кабмин поддержал досрочную выплату частной пенсии 

BFM.RU + ещё 5 1 час назад
Кабмин поддержал досрочную выплату частной пенсии
Фото: РИА Новости
Правительство РФ поддержало законопроект о праве получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
Согласно проекту, возраст выхода на негосударственную пенсию составит 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин. При этом некоторые категории граждан, в том числе инвалиды и работники Крайнего Севера, смогут получать эти выплаты еще раньше.
По мнению авторов законопроекта, это будет стимулировать к накоплению будущей пенсии.
Госдума планирует рассмотреть документ в осеннюю сессию.
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