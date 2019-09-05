Кабмин поддержал досрочную выплату частной пенсии

Правительство РФ поддержало законопроект о праве получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Согласно проекту, возраст выхода на негосударственную пенсию составит 55 лет для женщин и 60 лет — для мужчин. При этом некоторые категории граждан, в том числе инвалиды и работники Крайнего Севера, смогут получать эти выплаты еще раньше.

По мнению авторов законопроекта, это будет стимулировать к накоплению будущей пенсии.