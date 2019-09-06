Работают за еду: на чем экономят россияне

Россияне урезали расходы на питание. Они гораздо реже едят и дома, и в кафе-ресторанах. Расходы на еду снизились на 7,7% по сравнению с относительно благополучным 2013 годом. Впрочем, калорийность пищевого рациона пока еще примерно соответствует нормам, необходимым для нормального развития. Этого удается достичь за счет распродаж и акций в торговых сетях, а также покупки калорийных продуктов.

Эксперты института «Центр развития» НИУ ВШЭ попытались найти достоверный, а не хайповый ответ на непростой вопрос: если реально располагаемые доходы россиян снижаются пять лет подряд, то как этот негативный факт отразился на их расходах на питание?

Очевидный ответ: меньше расходы — хуже питание. Оказалось не совсем так.

Ответить на этот вопрос важно хотя бы по той причине, что питание населения является важнейшим показателем благосостояния общества и разменной монетой при оценке эффективности работы властей.

Согласно международным стандартам, если расходы на питание составляют более 60% всех трат домохозяйства, то оно считается бедным.

Кроме того, имеет значение энергетическая ценность питания. По нормам Всемирной организации здравоохранения , она определяется сложной формулой, но если упрощенно, то калорийность в расчете на одного человека не должна быть ниже 2100 ккал в сутки. В противном случае считается, что человек не получает достаточного питания, недоедает.

Проходим мимо ресторана

Для того, чтобы получить реальную картину расходов на еду, решили эксперты ВШЭ, необходимо очистить все потребительские расходы от обязательных платежей и налогов. И еще вычесть расходы на непродовольственные товары и на услуги.

Тогда, по данным экспертов ВШЭ, картина получается такой: на товары и услуги расходы россиян в последние пять лет росли, но на еду — снижались.

В цифрах это выглядит следующим образом. В 2018 году реальные расходы населения на товары и услуги выросли к уровню 2013 года всего на 1,2%.

А расходы на питание и вовсе уменьшились — на 7,7% по сравнению с их уровнем в 2013 года.

В том числе расходы на домашнее питание и на питание вне дома (кафе и рестораны) так и не восстановились за пять лет и составили, соответственно, 94,1% и 76,2% к уровню 2013 года.

Если сравнивать расходы на питание за 2018 год по сравнению с 2017-м, то и в этом случае будет снижение по всем пунктам, то есть расходы на питание дома и вне дома.

При этом эксперты ВШЭ отмечают, что в СМИ публикуются результаты обследований, результаты которых «отчасти противоречивы».

Так, согласно одному из опросов Росстата , в 2018 году количество тех, кто с большими затруднениями может «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, составило 14,6%. С другой стороны, тех, кому не хватает даже на еду, в 2018 году было менее 1% населения.

А по замерам ВЦИОМ не хватало даже на еду 10% россиян. По данным НАФИ, 5% населения не хватало денег даже на продукты питания и так далее.

В калориях мы хороши

Не все так просто и с энергетической составляющей питания россиян. «Энергетическая ценность всех потребленных продуктов питания в среднем на душу населения выросла в 2018 году на 1,1% по сравнению с 2013 годом», — подсчитали эксперты ВШЭ.

Не исключено, что это произошло из-за изменений в структуре питания.

«Имеющиеся данные показывают, что среднедушевое потребление одних продуктов (мяса, овощей, яиц) выросло, других (рыбы, картофеля, фруктов) — снизилось», — считают эксперты.

При этом снижение реальных расходов на питание в значительной степени может быть связано с оптимизацией потребительского поведения россиян, отмечают эксперты. Потребители стали чаще покупать продукты питания по акциям, со скидками и так далее. И не потеряли хотя бы в калориях.

В итоге, получив более внятную картину расходов на питание, эксперты Центра развития НИУ ВШЭ задаются главным вопросом: бедные россияне или не бедные? И много ли реально бедных и голодающих в России? Ответ получился интересный.

Расходы на питание даже у наименее обеспеченных 10% населения не превысили за пять последних лет (в течение 2014–2018 годов) красной черты. То есть 60% от всех потребительских расходов этой группы населения.

В 2016 году расходы достигли максимума — 54,4% за рассматриваемый период, в 2018 году — снизились до 52,4%, правда, так и не достигнув уровня 2013 года (48,2%).

Если же посчитать официально бедных по тем параметрам, которые используются в международных методиках для оценки ситуации в развивающихся странах, а, значит, и в России, то здесь все просто. Доля населения, имеющего доходы ниже границы бедности, установленной с учетом паритета покупательной способности при границе в $5,5, колебалась в интервале 1-1,1%.

А при границе в $10 количество бедных и голодных в России составляет порядка 6,5% населения.

Попутно эксперты Центра развития ВШЭ выявили и такую закономерность: физические объемы продовольственных товаров в розничной торговли все это время росли. Например, в 2018 году еды в магазинах продавали больше на 2,1% чем в 2017-м.

Но вот уровня в 2013 года, когда еще не были введены санкции за Крым и ответное российское эмбарго с уничтожением продуктов питания из Европы и США, этот рост так и не достиг. Недозагрузка пищевых продуктов составила 8,4%, включая напитки и табачные изделия.

Кстати, прошлый год не дотянул до 2013 года и по объемам непродовольственных товаров и услуг. В этом году ситуация не улучшится тоже. Потому что денег у россиян больше не станет.

Согласно прогнозу Минэкономразвития , доходы населения в нынешнем году практически не вырастут. ВВП в 2019 году вырастет на 1,3% (прогноз не поменялся), а в 2020 году — на 1,7% вместо 2%.

Реальные располагаемые доходы населения увеличатся на символические 0,1% (ранее прогнозировался рост не менее 1%).

А по мнению Счетной палаты РФ , ситуация еще хуже. А роста доходов населения нет ни медленного, ни вообще никакого, а есть падение уже шестой год подряд.

По подсчетам СП, с начала текущего года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились еще на 1,3%. Причем это произошло на фоне роста начисленной зарплаты на 1,8% и назначенных пенсий на 0,8%.

Вопреки поставленным перед правительством президентом задачам, в стране не сокращается число бедных (к 2024 число бедных должно быть сокращено в два раза), а растет.