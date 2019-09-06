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Путин призвал снижать ставку по ипотеке 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Путин призвал снижать ставку по ипотеке
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин поставил задачу стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.
Путин заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока, что в России «нужно стремиться к тому, чтобы в целом снижать ставку по ипотеке», передает ТАСС.
Глава государства рассчитывает, что реализация пилотного проекта с 2-процентной ипотекой для молодежи на Дальнем Востоке «будет падать ставка по ипотеке в целом по стране, и в какой-то момент это (высокие процентные ставки) может просто перестать быть таким актуальным».
«Вот к чему надо стремиться, но это будет зависеть от состояния экономики в целом», — подчеркнул он.
Накануне Путин поддержал запуск специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых.
Также он предложил подумать о программе обустройства участков для многодетных семей.
До этого российский лидер назвал семью с тремя детьми правильной. Президент уже не раз говорил о необходимости роста рождаемости и важности больших семей.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Восточный экономический форум , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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