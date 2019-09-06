Путин призвал снижать ставку по ипотеке

Президент Владимир Путин поставил задачу стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.

Путин заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока, что в России «нужно стремиться к тому, чтобы в целом снижать ставку по ипотеке», передает ТАСС.

Глава государства рассчитывает, что реализация пилотного проекта с 2-процентной ипотекой для молодежи на Дальнем Востоке «будет падать ставка по ипотеке в целом по стране, и в какой-то момент это (высокие процентные ставки) может просто перестать быть таким актуальным».

«Вот к чему надо стремиться, но это будет зависеть от состояния экономики в целом», — подчеркнул он.

Накануне Путин поддержал запуск специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых.

Также он предложил подумать о программе обустройства участков для многодетных семей.

До этого российский лидер назвал семью с тремя детьми правильной. Президент уже не раз говорил о необходимости роста рождаемости и важности больших семей.