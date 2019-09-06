Названы сроки запуска льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке планируют запустить в ноябре-декабре

Запуск программы льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока планируется на ноябрь или декабрь 2019 года, сообщил в пятницу ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков

"До конца года программа запустится, где-то я думаю в самом конце года, в ноябре-декабре. Агентства могут уже собирать предварительный спрос, и сразу существенная часть тех, кто попадает под эту программу, они смогут сразу податься", — сказал Чекунков.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке будет в два раза ниже среднерыночного — на уровне 10%, а воспользоваться ею на первом этапе, по оценкам главы ФРДВ, смогут около 8 тыс. семей дальневосточников.

Говоря о необходимых бюджетных тратах на реализацию этого вида поддержки, Чекунков сказал, что в ближайшие два года сумма может достичь 15 млрд рублей.

"За 20 лет мы пока не будем говорить, но мы обсуждали с министерством [финансов] в общей сложности вплоть до 15 млрд рублей на два года", — сказал директор фонда.