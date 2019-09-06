Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.82
$
66.00
72.70
72.77
Прогноз
09.09 – 16.09
$
67.50
73.58
Индексы и котировки Brent
60.02
+0.15 Золото
1505.34
+0.00 РТС
1334.89
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
06.09
1.1029
–0.0051
22.08
1.1080
03.09
23.08
12.08

Программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке планируют запустить в ноябре-декабре 

ТАСС 3 часа назад
Названы сроки запуска льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Фото: ТАСС
Запуск программы льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока планируется на ноябрь или декабрь 2019 года, сообщил в пятницу ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков.
"До конца года программа запустится, где-то я думаю в самом конце года, в ноябре-декабре. Агентства могут уже собирать предварительный спрос, и сразу существенная часть тех, кто попадает под эту программу, они смогут сразу податься", — сказал Чекунков.
Первоначальный взнос по льготной ипотеке будет в два раза ниже среднерыночного — на уровне 10%, а воспользоваться ею на первом этапе, по оценкам главы ФРДВ, смогут около 8 тыс. семей дальневосточников.
Говоря о необходимых бюджетных тратах на реализацию этого вида поддержки, Чекунков сказал, что в ближайшие два года сумма может достичь 15 млрд рублей.
"За 20 лет мы пока не будем говорить, но мы обсуждали с министерством [финансов] в общей сложности вплоть до 15 млрд рублей на два года", — сказал директор фонда.
Президент РФ Владимир Путин объявил на ВЭФ о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на "дальневосточных гектарах".
ТАСС: последние новости
Источник: кабмин не прорабатывает повышение пенсионного возраста до 70 лет Источник: кабмин не прорабатывает повышение пенсионного возраста до 70 лет Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых Роструд сообщил, в каких сферах чаще встречаются зарплаты от 80 тыс. руб. Роструд сообщил, в каких сферах чаще встречаются зарплаты от 80 тыс. руб.
Комментарии
Личный счет , Восточный экономический форум , Алексей Чекунков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ снизил ставку: рубль выстоял, чтобы упасть
ЦБ снизил ставку: рубль выстоял, чтобы упасть
ЦБ принял решение по ключевой ставке
ЦБ принял решение по ключевой ставке10
ЦБ снизил прогноз по инфляции в 2019 году
ЦБ снизил прогноз по инфляции в 2019 году1
Кому много платят в России
Кому много платят в России4
На Курилах построят новые предприятия
На Курилах построят новые предприятия1
Видео
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
01:17
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Личный счет Недвижимость
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
01:59
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
Компании
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
01:47
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
Экономика
Польша отказалась от российского газа
03:35
Польша отказалась от российского газа
Экономика
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
00:47
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
Экономика
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
06:20
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
Экономика
«Сахалину нужны дороги и жилье»
07:51
«Сахалину нужны дороги и жилье»
Экономика
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть