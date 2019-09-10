У украинцев отберут копейки

Монеты номиналом в одну, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Нацбанка Украины в Facebook

Из обращения копейки начнут выводить с октября 2019-го, первые три года их будут менять на монеты и банкноты другого достоинства. «С этого времени их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из наличного обращения», — сообщили в банке. Деньги можно будет менять сначала во всех отделениях украинских банков, а затем в Нацбанк и уполномоченных кредитных организациях, это: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль.

Кроме того, в стране начнется постепенное изъятие монет номиналом в 25 копеек. Пока такие деньги останутся в обращении, но монеты, попадающие в банк, будут изымать — постепенно таких денег станет меньше. В 2019 году Нацбанк намерен запустить в оборот монеты достоинством в пять гривен, а в 2020-м — в десять.