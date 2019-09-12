Россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет

Минтруд начнет готовить россиян к пенсии с 45 лет

Представители ведомства хотят реализовать проект в 2022 году и вовлекать в него россиян задолго до выхода на отдых.

«Чиновники планируют осуществлять заблаговременную работу с гражданином с момента достижения им возраста 45 лет», — пишет газета «Известия».

Если человек найдет ошибку в данных, ему нужно будет обратиться в ПФР, который перепроверит информацию.

При этом в Минтруде добавили, что возможны ситуации, когда фонд будет запрашивать у гражданина дополнительные документы и вызывать на личную встречу в отделение фонда. Однако такие случаи будут «максимально исключаться», уточнили в ведомстве. Новый сервис, как отмечается, позволит избежать неправильного учета стажа в момент оформления пенсии.