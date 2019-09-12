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Минтруд придумал, как сохранить пенсии россиян 

Ura.Ru + ещё 3 44 минуты назад
Минтруд придумал, как сохранить пенсии россиян
Фото: URA.RU
Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) запретят привлекать агентов и посредников при заключении договора об обязательном пенсионном страховании. С такой инициативой выступило Министерство труда России.
В Минтруде считают, что такая мера поможет защитить граждан от финансовых потерь при переходе в другой НПФ или Пенсионный фонд России (ПФР) , сообщает «Коммерсант».
«Принятие таких изменений будет способствовать усилению защиты прав граждан при формировании пенсионных накоплений», — сообщил источник издания.
Также министерство предложило запретить подавать заявление о смене пенсионного фонда через представителя. В случае, если законопроект примут, граждане смогут подать заявление о смене фонда только в отделении ПФР или на сайт госуслуг.
Доля досрочных переходов в другие пенсионные фонды составляет 98%, отметили в ведомстве. По закону, сменить пенсионный фонд без потери инвестиционного капитала можно только через пять лет, после заключения договора с фондом. В случае досрочного перехода накопленная часть теряется.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2018 году россияне потеряли 4,3 млрд рублей инвестиционного дохода с пенсий из-за досрочного перехода в другие пенсионные фонды. В 2017 году потери при аналогичных действиях составили 44,5 млрд рублей.
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Комментарии
Личный счет , Минтруд , Пенсионный фонд РФ
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