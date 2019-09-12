Минтруд придумал, как сохранить пенсии россиян

Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) запретят привлекать агентов и посредников при заключении договора об обязательном пенсионном страховании. С такой инициативой выступило Министерство труда России.

«Принятие таких изменений будет способствовать усилению защиты прав граждан при формировании пенсионных накоплений», — сообщил источник издания.

Также министерство предложило запретить подавать заявление о смене пенсионного фонда через представителя. В случае, если законопроект примут, граждане смогут подать заявление о смене фонда только в отделении ПФР или на сайт госуслуг.

Доля досрочных переходов в другие пенсионные фонды составляет 98%, отметили в ведомстве. По закону, сменить пенсионный фонд без потери инвестиционного капитала можно только через пять лет, после заключения договора с фондом. В случае досрочного перехода накопленная часть теряется.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2018 году россияне потеряли 4,3 млрд рублей инвестиционного дохода с пенсий из-за досрочного перехода в другие пенсионные фонды. В 2017 году потери при аналогичных действиях составили 44,5 млрд рублей.