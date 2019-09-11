Названа цена за место в очереди за iPhone 11

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Названы цены на места в очереди за iPhone 11 

Рамблер 18 минут назад
Предприимчивые россияне оценивают стоимость места в очереди за iPhone 11 от 150 до 400 тысяч рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию от представителей сервиса «Авито». За эти деньги предоставляется место в первой десятке покупателей за три дня до официального старта продаж новых смартфонов.
По данным издания, в настоящее время iPhone 11 находится на 13 месте рейтинга самых желанных товаров среди россиян. На «Авито» уже размещены объявления о продаже новых смартфонов по цене намного выше официально заявленной. Есть предложения приобрести новую модель iPhone за 200 тысяч рублей, в то время как стоимость самой дорогой комплектации телефона не превышает 130 тысяч.
Цены на места в очереди варьируются от 150 до 400 тысяч рублей. Группа предприимчивых россиян обещает занять место за три дня до старта продаж среди десяти первых покупателей. Всего на сегодняшний день сервис содержит 75 подобных предложений.
Ранее на ежегодной презентации в театре имени Стива Джобса компания Apple представила три новые модели iPhone 11-й серии. Смартфоны будут оборудованы улучшенными камерами, будут дольше держать заряд батареи, а также будут оснащены работающим на повышеной частоте чипом.
Комментарии22
Личный счет , Видео , Apple , Lenta.ru
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