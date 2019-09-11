Названа цена за место в очереди за iPhone 11

Названы цены на места в очереди за iPhone 11

Предприимчивые россияне оценивают стоимость места в очереди за iPhone 11 от 150 до 400 тысяч рублей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию от представителей сервиса «Авито». За эти деньги предоставляется место в первой десятке покупателей за три дня до официального старта продаж новых смартфонов.

По данным издания, в настоящее время iPhone 11 находится на 13 месте рейтинга самых желанных товаров среди россиян. На «Авито» уже размещены объявления о продаже новых смартфонов по цене намного выше официально заявленной. Есть предложения приобрести новую модель iPhone за 200 тысяч рублей, в то время как стоимость самой дорогой комплектации телефона не превышает 130 тысяч.

Цены на места в очереди варьируются от 150 до 400 тысяч рублей. Группа предприимчивых россиян обещает занять место за три дня до старта продаж среди десяти первых покупателей. Всего на сегодняшний день сервис содержит 75 подобных предложений.