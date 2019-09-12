Подсчитаны долги россиян по транспортному налогу

Эксперты назвали среднюю задолженность россиян по транспортному налогу

В среднем по России годовая задолженность по транспортному налогу граждан составляет около 30% от объема годовых начислений, говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики по итогам 2018 года, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Для регионов наибольшую сложность вызывает работа с задолженностью по транспортному налогу, в первую очередь — физических лиц. В среднем по России годовая задолженность по транспортному налогу физических лиц составляет около 30% от объёма годовых начислений по налогу, причём в ряде регионов данный показатель превышает 60%", — говорится в исследовании.

Такой высокий уровень задолженности свидетельствует о необходимости пересмотра подходов к налогообложению транспорта, в том числе с учетом социокультурных особенностей отдельных макрорегионов, считают эксперты.

Налоговый кодекс допускает для регионов установление ставок транспортного налога в зависимости от возраста транспортного средства, а также более детальную дифференциацию ставок в зависимости от его мощности. Дифференциацию в зависимости от возраста ввели девять регионов, а по мощности (более детальную, чем в Налоговом кодексе), — 14, отмечают эксперты в исследовании. Так, в частности, дифференцировали ставки Москва, Новосибирская, Самарская, Кировская, Костромская, Саратовская области.