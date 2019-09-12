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$
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71.85
Прогноз
16.09 – 23.09
$
65.50
72.40
Индексы и котировки Brent
60.32
–0.41 Золото
1503.17
–0.02 РТС
1361.39
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EUR / USD
12.09
1.1029
–0.0049
28.08
1.1078
09.09
29.08
18.08