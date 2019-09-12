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Данные о долгах россиян захотели «продавать» 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Данные о долгах россиян захотели «продавать»
Фото: ТАСС
В России создадут специальные бюро кредитных историй (БКИ), которые получат доступ к данным о доходам россиян. Соответствующие поправки рассмотрят в закон «О кредитных историях», сообщают «Известия».
Предполагается, что квалифицированные БКИ будут рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) граждан вместо банков и отправлять в кредитную организацию уже готовый ответ по запросу. Пока что в Госдуме рассматривают возможность получения информации об официальных доходах из Пенсионного фонда России (ПФР) и Федеральной налоговой службы (ФНС).
В ПФР напомнили, что передача персональных данных не может происходить без согласия гражданина. В свою очередь юристы одного из банков пояснили изданию, что ПДН не относится к персональным данным. Кредитные организации хотят получать информацию от бюро без согласия заемщиков.
Предполагается, что услуга расчета долговой нагрузки будет платной. Центробанк предлагает привязать цену к средней стоимости кредитного отчета. Сбербанк поддержал регулятор и отметил, что сведения должны предоставляться на возмездной основе. В ВТБ, напротив, считают, что данные о ПДН нужно передавать бесплатно либо по минимальным расценкам.
Сейчас кредитные истории россиян хранятся в БКИ. По данным Центробанка, на рынке их около 12, однако между ними нет обмена данными. Предполагается, что на основе существующих БКИ создадут 3-4 квалифицированных бюро, которые будут централизованно рассчитывать долговую нагрузку, используя все имеющиеся данные.
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Личный счет , Федеральная налоговая служба , Банк ВТБ , Пенсионный фонд РФ , Сбербанк России , Госдума , Центральный банк России , газета "Известия"
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