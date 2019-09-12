Данные о долгах россиян захотели «продавать»

В России создадут специальные бюро кредитных историй (БКИ), которые получат доступ к данным о доходам россиян. Соответствующие поправки рассмотрят в закон «О кредитных историях», сообщают «Известия».

В ПФР напомнили, что передача персональных данных не может происходить без согласия гражданина. В свою очередь юристы одного из банков пояснили изданию, что ПДН не относится к персональным данным. Кредитные организации хотят получать информацию от бюро без согласия заемщиков.

Предполагается, что услуга расчета долговой нагрузки будет платной. Центробанк предлагает привязать цену к средней стоимости кредитного отчета. Сбербанк поддержал регулятор и отметил, что сведения должны предоставляться на возмездной основе. В ВТБ , напротив, считают, что данные о ПДН нужно передавать бесплатно либо по минимальным расценкам.

Сейчас кредитные истории россиян хранятся в БКИ. По данным Центробанка, на рынке их около 12, однако между ними нет обмена данными. Предполагается, что на основе существующих БКИ создадут 3-4 квалифицированных бюро, которые будут централизованно рассчитывать долговую нагрузку, используя все имеющиеся данные.