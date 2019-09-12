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Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Малоимущих россиян предложили освободить от налогов
Фото: РИА Новости
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.
"К примеру, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений — снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем", — сказал Костин на Московском финансовом форуме.
По мнению Костина, для физических лиц можно установить минимальный доход, который не будет облагаться налогом, "то есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами".
Накануне о поддержке малоимущих граждан говорил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Проблему бедности он назвал "самой кричащей" в стране.
По словам главы правительства, поддержка должна быть адресной. Среди самых незащищенных Медведев назвал пенсионеров, бюджетников, людей с проблемами со здоровьем, а также многодетные семьи, где доход нужно делить на большое количество человек.
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Комментарии1
Личный счет , Экономика , Дмитрий Медведев , Андрей Костин , Федеральная налоговая служба , Банк ВТБ
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