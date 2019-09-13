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Пенсионеров защитят от роста цен 

Lenta.ru 50 минут назад
Пенсионеров защитят от роста цен
Фото: РИА Новости
Страховая часть пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году будет проиндексирована на 6,6 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК. Повышение превысит прогнозируемый уровень инфляции.
Таким образом, размер индексации будет соответствовать прописанному в прошлогоднем майском указе президента Владимира Путина. Он предусматривает повышение на 6,6 процента в 2020 году, на 6,3 процента в 2021-м, на 5,9 процента в 2022-м, на 5,6 процента в 2023-м и на 5,5 процента в 2024-м.
По словам Голиковой, средний размер пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тысячи рублей. Средняя величина выплат всем пенсионерам будет равняться 15 тысячам.
Ранее Центробанк представил прогноз темпов инфляции в начале 2020 года. Согласно ему, ожидаемый рост цен составит 3,5-4 процента в годовом выражении.
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Личный счет , Григорий Березкин , Татьяна Голикова , Владимир Путин , Центральный банк России
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