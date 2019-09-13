Пенсионеров защитят от роста цен

Страховая часть пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году будет проиндексирована на 6,6 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова , слова которой приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК. Повышение превысит прогнозируемый уровень инфляции.

Таким образом, размер индексации будет соответствовать прописанному в прошлогоднем майском указе президента Владимира Путина . Он предусматривает повышение на 6,6 процента в 2020 году, на 6,3 процента в 2021-м, на 5,9 процента в 2022-м, на 5,6 процента в 2023-м и на 5,5 процента в 2024-м.

По словам Голиковой, средний размер пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тысячи рублей. Средняя величина выплат всем пенсионерам будет равняться 15 тысячам.