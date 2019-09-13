Назван размер пенсии в 2020 году 

Российская трехсторонняя комиссия огласила средний размер пенсий в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, в среднем пенсионерам будет выплачиваться 15 тыс. рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости для неработающих составит 16,4 тыс. рублей.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой страховые пенсии были проиндексированы на 7,05% в 2019 году. Отмечается, что это превысило уровень инфляции. Она добавила, что в 2020 году страховые пенсии про индексируются на 6,6%, а социальные — на 7%.