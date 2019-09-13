Назван средний размер пенсий в 2020 году

Согласно материалам Российской трехсторонней комиссии, средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом, по информации издания, средний размер пенсий по старости для неработающих жителей России определен в 16,4 тысячи рублей.

В этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,05%, что выше уровня инфляции, заявила на заседании комиссии вице-премьер Татьяна Голикова

Она также пообещала, что в 2020 году страховые пенсии проиндексируют на 6,6%, а социальные — на 7%.