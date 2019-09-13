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Назван средний размер пенсий в 2020 году 

Рамблер 18 минут назад
Согласно материалам Российской трехсторонней комиссии, средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом, по информации издания, средний размер пенсий по старости для неработающих жителей России определен в 16,4 тысячи рублей.
В этом году страховые пенсии проиндексировали на 7,05%, что выше уровня инфляции, заявила на заседании комиссии вице-премьер Татьяна Голикова.
Она также пообещала, что в 2020 году страховые пенсии проиндексируют на 6,6%, а социальные — на 7%.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России заподозрил крупное мошенничество с пенсиями россиян. По данным «Коммерсанта», следствие считает, что злоумышленники могли перевести пенсионные накопления 500 тысяч россиян без их ведома. Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей.
Личный счет , Видео , Татьяна Голикова , СКР
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