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Один из самых молодых губернаторов призвал россиян не надеяться на пенсию 

Ura.Ru + ещё 1 1 час назад
Россиян призвали не надеяться на пенсию
Фото: РИА Новости
32-летний губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что россияне должны с молодого возраста откладывать деньги на старость и не надеяться лишь на государственную пенсию.
«Я сторонник того, чтобы, — если есть такая возможность, чуть-чуть откладывал бы с зарплаты еще дополнительно, создавая какую-то подушку безопасности на старость… Лучше вложиться либо в банковские вклады, либо — в какие-то облигации, акции, еще во что-то», — рассказал чиновник «Комсомольской правде».
Алиханов также рассказал журналистам о том, что, по его мнению, россияне должны иметь право самостоятельно распоряжаться накопительной частью своей пенсии и тратить ее по своему усмотрению.
«Чем больше свободы у человека, чем он больше принимает самостоятельных решений — относительно того, как ему планировать жизнь, я думаю, ничего плохого в этом нет», — отметил калининградский губернатор.
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