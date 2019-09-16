Раскрыты детали эксперимента по четырехдневке

В России протестируют четырёхдневную рабочую неделю

Эксперты Министерства труда обсудят введение четырёхдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях в рамках нацпроекта по повышению производительности, сообщают «Известия». Предполагается, что результаты эксперимента позволят сделать вывод о возможности нововведения для всех трудящихся россиян.

Протестировать «четырёхдневку» могут работники 266 предприятий из 30 регионов страны, входящих в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». При этом, по словам замминистра экономического развития Петра Засельского, чем больше компаний примет участие в эксперименте, тем полнее удастся собрать статистические данные. Однако чиновник оговорился, что конкретные параметры введения укороченной рабочей недели до сих пор не проработаны.

«На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — подчеркнул Засельский.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о возможности перехода на «четырёхдневку». По его мнению, сокращение рабочей недели станет возможным благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени. Премьер заявил, что сокращение рабочей недели должно сопровождаться ростом производительности труда, а зарплаты россиян не должны стать меньше.

В Минтруде заявили, что идею легко воплотить на законодательном уровне: сейчас закон устанавливает только максимальное количество рабочих часов в неделю, а минимальное никак не ограничено.

До 30 сентября Минтруд должен представить Медведеву свое мнение о перспективах введения четырехдневки. В частности, ведомство должно оценить возможные последствия этого решения для экономики.