Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.10
$
64.20
70.83
70.95
Прогноз
16.09 – 23.09
$
65.50
72.40
Индексы и котировки Brent
65.65
+0.20 Золото
1503.09
+0.04 РТС
1387.62
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
16.09
1.1043
+0.0074
02.09
1.0969
12.09
02.09
21.08

На черный день: почему россияне не копят 

Газета.Ru 1 час назад