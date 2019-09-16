Москвич потратил 200 рублей и стал мультимиллионером

Москвич выиграл в лотерею 286 млн рублей

Житель Москвы купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером, выиграв 286 млн рублей.

Как сообщается на сайте «Столото», москвич приобрел билет лотереи «Гослото „4 из 20“ и стал богаче на 286 147 104 рубля.

Победитель пока не пришел за выигрышем. Чтобы получить выигранную сумму, ему необходимо обратиться в лотерейный центр „Столото“ в Москве.