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Москвич выиграл в лотерею 286 млн рублей 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Москвич потратил 200 рублей и стал мультимиллионером
Фото: ТАСС
Житель Москвы купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером, выиграв 286 млн рублей.
Как сообщается на сайте «Столото», москвич приобрел билет лотереи «Гослото „4 из 20“ и стал богаче на 286 147 104 рубля.
Победитель пока не пришел за выигрышем. Чтобы получить выигранную сумму, ему необходимо обратиться в лотерейный центр „Столото“ в Москве.
Рекордный выигрыш в российских лотереях составляет 506 млн рублей. Эту сумму в 2017 году выиграла жительница Воронежской области Наталья Власова.
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